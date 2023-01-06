Погода на 6 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Крыму действует штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно. Дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +6...+8°.

В Севастополе облачно. Дождь. Днем северо-западный ветер 15-20 м/с., ночью и днем тепло +9…+11°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +9…+11°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +9…+10°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +7…+10°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +8…+10°, юго-западный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +8…+10°, юго-западный ветер 8-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +6…+9°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +5…+7°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +9…+12°.

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