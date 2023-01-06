На территории Республики Крым 6 января выявили 15 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На территории Республики Крым на утро 6 января выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 210 832. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Также за минувшие сутки после коронавируса выздоровели 12 человек, 203 485 - за все время. Госпитализировано с инфекцией за минувшие 24 часа три человека. Смертей от ковида за последние сутки зафиксировано не было.
Данные Минздрава РК
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
За последние сутки в городе выявили семь новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 97 361. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.
- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы два человека. Выписаны 2 пациента. На данный момент в больницах находится 40 пациентов, из них 33 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки в Севастополе от ковида умер один человек в возрасте 84 лет.
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