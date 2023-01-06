На территории Республики Крым 6 января выявили 15 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 6 января выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 210 832. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Также за минувшие сутки после коронавируса выздоровели 12 человек, 203 485 - за все время. Госпитализировано с инфекцией за минувшие 24 часа три человека. Смертей от ковида за последние сутки зафиксировано не было.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе выявили семь новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 97 361. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы два человека. Выписаны 2 пациента. На данный момент в больницах находится 40 пациентов, из них 33 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в Севастополе от ковида умер один человек в возрасте 84 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50