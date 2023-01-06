В ночь на 7 января на основных магистралях Симферополя будет дежурить спецтехника

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Спецтехника муниципального учреждения «‎Город»‎‎ в ночь на 7 января будет дежурить на основных магистралях Симферополя.

- С учетом понижения температуры сегодня ночью организуем дежурство экипажей на основных развязках города. Всего в ночную смену планируем задействовать 12 комбинированных дорожных машин, - цитирует пресс-служба муниципалитета директора МБУ «‎Город» Антона Гумена.

Отметим, что на 6 и 7 января на территории Республики Крым объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается усиление ветра до 25-30 метров в секунду.

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