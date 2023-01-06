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НовостиОбщество6 января 2023 12:23

На 6 и 7 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра

Крымчанам рекомендуют не планировать дальние поездки
Екатерина НАЗАРОВА
На 6 и 7 января в Крыму объявлено штормовое из-за усиления ветра

На 6 и 7 января в Крыму объявлено штормовое из-за усиления ветра

Фото: Иван МАКЕЕВ

На 6 и 7 января в Крыму объявлено штормовое из-за усиления ветра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

- Во второй половине дня и до конца суток 6 января, ночью 7 января в Крыму ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра до 25-30 метров в секунду, в горах порывы до 35 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Жителям республики стоит воздержаться от выхода в море и посещения лесов, также не стоит находиться под деревьями, рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе во второй половине дня 6 января ожидается усиление ветра Будет действовать штормовое предупреждение, однако паромы будут ходить штатно.

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