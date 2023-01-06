В Симферополе ищут пропавшего в новогоднюю ночь 49-летнего Андрея Козлова

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Крым/Vk

В Симферопольском районе шестой день ищут пропавшего в новогоднюю ночь 49-летнего Андрея Козлова. Об этом сообщают в поисковом отряде «‎ЛизаАлерт»‎.

31 декабря мужчина пропал в районе кооператива «‎Радуга»‎, что под Симферополем, во время прогулки с коричневой собакой, которая была одета в голубую кофту.

Мужчина нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, его рост 172 сантиметра. К сожалению, во что был одет сам пропавший, не уточняется.

Любую информацию о пропавшем поисковики просят сообщать в полицию или по номеру горячей линии отряда «‎ЛизаАлерт»‎: 8 (800) 700 54 52 или 112.

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