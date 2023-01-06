В Симферополе открылась арена для игровых видов спорта

Фото: crimea.gov.ru

В крымской столице открылась обновленная арена для игровых видов спорта, предназначенная не только для тренировок, но и для различных соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Республики Крым.

- Уверен, что с такими темпами в ближайшие несколько лет мы сможем удовлетворить все первоочередные потребности в этой сфере, - сообщил зампредседателя Госсовета РК Владимир Бобков.

В отремонтированных помещениях ребята смогут играть в футбол, волейбол и баскетбол.

Напомним, на Ялтинской киностудии намерены открыть колледж подготовки молодых кадров киноотрасли. Также на студии рассчитывают создать большой центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности.

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