В центре Севастополя 7 января ограничат движение в связи с Крестными ходами

Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Фото: "Яндекс.Карты"

В центре Севастополя 7 января ограничат автомобильное движение в связи с Крестными ходами. Об этом сообщается на официальном сайте городского правительства.

Так, один Крестный ход пройдет от Свято-Никольского храма на Братском кладбище Северной стороны по улице Богданова и Челюскинцев до площадки перед кинотеатром «Моряк». Также с 11.30 до 12.00 еще один Крестный ход пройдет от Свято-Покровского собора по улице Большая Морская, Лазарева, Нахимова до площадки у колоннады Графской пристани.

- В связи с Крестными ходами по маршрутам следования с 11.30 до 13.00 и с 11.30 до 12.00 соответственно будет введено временное ограничение движения автотранспортных средств, - говорится в сообщении.

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