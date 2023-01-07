Температура воды в Черном море +9…+12°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 января на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°, днем 0...-2°.

В Севастополе облачно. Преимущественно без осадков. Днем северный ветер 6-11 м/с., тепло +2…+4°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +2…+5°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Евпатории 0…+1°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Керчи -2…-1°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Феодосии -2…-1°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

В Черноморском 0…+2°, северо-восточный ветер 2-2 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Джанкое -2…-1°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Армянске +3…+4°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Погода на 7 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 7 января 2023 года в Крыму и Севастополе

7 января на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°, днем 0...-2°.

В Севастополе облачно. Преимущественно без осадков. Днем северный ветер 6-11 м/с., тепло +2…+4°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +2…+5°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Евпатории 0…+1°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Керчи -2…-1°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Феодосии -2…-1°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

В Черноморском 0…+2°, северо-восточный ветер 2-2 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Джанкое -2…-1°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Армянске +3…+4°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Погода на 7 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 7 января 2023 года в Крыму и Севастополе

7 января на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°, днем 0...-2°.

В Севастополе облачно. Преимущественно без осадков. Днем северный ветер 6-11 м/с., тепло +2…+4°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +2…+5°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Евпатории 0…+1°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Керчи -2…-1°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Феодосии -2…-1°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

В Черноморском 0…+2°, северо-восточный ветер 2-2 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Джанкое -2…-1°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Армянске +3…+4°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +9…+12°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50