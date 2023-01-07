В Крыму за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19

Ковид унес жизнь 83-летнего севастопольца Фото: Олег ЗОЛОТО

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы пять человек. Об этом утром 7 января сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 14 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 210 844 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 203 499 человек выздоровели, 5 413 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 23 новых случая заболевания COVID-19. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умер 1 человек в возрасте 83 лет, – говорится в сообщении.

За сутки выписаны семь пациентов. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 33 человека, из них 26 – с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 97 383 случая коронавируса, выздоровели 94 746 человек.

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