В Крыму за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19

Ковид унес жизнь 83-летнего севастопольца
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы пять человек. Об этом утром 7 января сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 14 человек.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 210 844 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 203 499 человек выздоровели, 5 413 скончались.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе за минувшие сутки выявили 23 новых случая заболевания COVID-19. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.
– Умер 1 человек в возрасте 83 лет, – говорится в сообщении.
За сутки выписаны семь пациентов. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 33 человека, из них 26 – с подтвержденным коронавирусом.
С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 97 383 случая коронавируса, выздоровели 94 746 человек.
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