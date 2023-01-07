МЧС сообщило о возобновлении работы Керченской паромной переправы

Сейчас переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет Фото: Дмитрий СТЕШИН

Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за непогоды, возобновлена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

– Работа паромной переправы возобновлена, – сообщили ТАСС в ведомстве.

Напомним, работу Керченской паромной переправы временно приостановили поздно вечером 6 января из-за ухудшения погодных условий.

По информации Минтранса РФ, с момента возобновления работы переправы ночью 9 октября по 7 января через пролив перевезли 59 441 пассажира, 43 478 единиц автотранспорта и 4 972 железнодорожных вагона. Паромами совокупно выполнено 1437 рейсов. Сейчас переправа работает штатно, действующих штормовых предупреждений нет.

– Согласно прогнозу Росгидромета, 7 января ожидается северный, северо-восточный ветер 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 50-100 см, температура воздуха -1+1°С, температура воды в море +5-6°С, – сообщили в Минтрансе.

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