В Крыму в 2023 году разработают и представят электромобиль на базе УАЗ «Буханка»

Автомобиль получит полностью электрическую трансмиссию, при этом в отсек двигателя можно будет установить топливный генератор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымское научно-производственное предприятие «Элькафа» летом текущего года представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем. Об этом агентству ТАСС сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

– «Донором» взяли УАЗ «Буханку» для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом, – сообщил Демурия.

По его словам, ранее компания выиграла в Фонде развития инноваций грант, за счет которого будет профинансирована разработка батареи для электрокара.

– В данный момент активно идут работы. Думаю, что весной мы уже начнем испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт, – рассказал Демурия.

«Элькафа» планирует сертифицировать набор компонентов для переоборудования «Буханки» в электрокар и в дальнейшем поставлять эти компоненты на российские заводы для установки на серийно-выпускаемые автомобили. Автомобиль получит полностью электрическую трансмиссию, при этом в отсек двигателя можно будет установить топливный генератор, чтобы увеличить запас хода на случай, если машина отправится в места, где нет возможности зарядить батарею. Кроме того, возможна установка топливного обогрева салона.Предполагается провести испытания автомобиля в условиях горного и степного Крыма, в летний и зимний период.

Демурия добавил, что в 2023 году пройдет презентация коммунальных электромобилей полностью российского производства.

– Степень локализации будет доходить до 95% и выше. Эти электромобили мы начнем продавать, причем не только на территории Крыма, – отметил он.

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