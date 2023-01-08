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НовостиОбщество7 января 2023 22:02

Погода на 8 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 5 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 8 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе облачно.

В Севастополе облачно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 января на Крымском полуострове пройдет спокойно - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В воскресенье вероятен небольшой мокрый снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем около 0°.

В Севастополе облачно. Мокрый снег, дождь. Ветер северо- восточный 6-11 м/с., днем +3…+5°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +2…+3°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Евпатории 0…+2°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Керчи -5…-1°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии -3…-1°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Черноморском 0…+2°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.

В Джанкое -2…-1°, восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске -2…-1°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +9…+10°.

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