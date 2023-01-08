НовостиОбщество 7 января 2023 22:02

Погода на 8 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 5 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 8 января 2023 года в Крыму и Севастополе