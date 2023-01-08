На дороги Симферополя за ночь высыпали около 3 тонн антигололедного реагента

В ночь на 8 января на дорогах Симферополя дежурили 12 коммунальных экипажей. Фото: Администрация города

Около 3 тонн антигололедного реагента в ночь на 8 января высыпали на дороги коммунальные службы Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Проведена противогололедная обработка нескольких участков. Использовано около 3 тонн реагента, - отметил директор МБУ «Город» Антон Гумен, слова которого приводит пресс-служба.

Всего, по его информации, на основных магистралях Симферополя ночью дежурили 12 экипажей коммунального предприятия.

Мокрый снег в Симферополе выпал вечером 7 января. По данным Гидрометцентра, сегодня днем в крымской столице без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем не поднимется выше нуля градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50