Пять машин чистят дороги от снега в Алуште

Расчистка дорог в Алуште. Фото: Галина Огнева/Telegram

Пять специализированных автомобилей осуществляют очистку и посыпку дорог в районе Алушты. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. Спецтехника, по ее словам, задействована в районе Малого Маяка, Запрудного, Утеса и Лучистого, а также микрорайонах Мирный и 60 лет СССР.

- В настоящее время задействовано 5 единиц техники – осуществляется очистка и посыпка дорог. Во второй половине дня при необходимости будет добавлено еще две снегоуборочные машины,- написала Огнева у себя в Telegram.

По информации главы города, коммунальные службы работают в повышенном режиме готовности.

Сейчас в Алуште идет снег, но температура остается выше нуля и гололеда нет, отметила Галина Огнева. В то же время уже к вечеру в Алуште возможен небольшой мороз.

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