Коронавирусом в Крыму заболели 15 человек

В Крыму болеют и коронавирусом, и гриппом. Фото: Александра Тимощенко

Коронавирусом в Крыму за сутки заболели 15 человек. Такие данные по состоянию на 8 января публикует Министерство здравоохранения республики.

При этом четыре человека госпитализированы из-за осложнений. 19 крымчан выздоровели.

Всего, по данным статистики Минздрава, в Крыму с начала пандемии зарегистрировано 210 859 случаев заболевания Covid-19. 5 413 человек не справились с болезнью и скончались.

Напомним, по данным медиков, в Крыму сейчас бушует грипп, который «бьет» по дыхательной системе не меньше коронавируса. Как отметил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, этот штамм гриппа очень тяжелый и протекает сложно.

В свою очередь глава Роспотребнадзора назвала Анна Попова назвала его «самым опасным из тех, которые мы знаем на сегодня».

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