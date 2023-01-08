На Ангарском перевале и плато Ай-Петри выставили спасательные посты

На Ангарском перевале дежурят спасатели. Фото: МЧС по РК

На Ангарском перевале и плато Ай-Петри в целях безопасности выставили спасательные посты. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

- Дежурство осуществляют спасатели Ялтинского, Симферопольского, Алуштинского и Бахчисарайского АСО, - сообщили в МЧС.

Высота снежного покрова на Ангарском перевале и плато Ай-Петри, по данным чрезвычайного ведомства, достигает 10 сантиметров. На вооружении спасателей находятся автомобили повышенной проходимости и снегоходы.

Напомним, снег в Крыму выпал на Рождество 7 января. В Симферополе за ночь на дороги высыпали около 3 тонн реагента, в Алуште по состоянию на утро 8 января очисткой дорог занимаются пять машин спецтехники.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50