В Керченском проливе прогнозируют медленное обледенение судов

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Фото: Юлия МАРКИНА

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение 8 января. Как сообщает Министерство транспорта РФ, здесь прогнозируется усиление ветра до 15 м/с и медленное обледенение судов.

- Согласно прогнозу Росгидромета, 8 января ожидается северо-восточный ветер 12-15 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха -3-1 градус, медленное обледенение судов, - говорится в сообщении Минтранса.

Также отмечается, что температура воды в Керченском проливе составляет +4-5 градуса.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу после ЧП на Крымском мосту 8 октября 2022 года. В общей сложности за три месяца паромы осуществили 1458 рейсов и перевезли через Керченский пролив 60,1 тысячу пассажиров, а также 44 тысячи автомобилей.

7 января столбики термометров в Керчи опустились до отметки минус 6 градусов, однако в отличие от южного побережья Крыма снега на Керченском полуострове нет.

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