Любители зимнего моря устроили рождественский заплыв в Евпатории

Участники рождественского заплыва в Евпатории. Фото: Подслушано в Евпатории/Вконтакте

Рождественский заплыв состоялся в Евпатории. Больше десятка человек в колпаках Деда Мороза и с флагом города одновременно искупались в зимнем море. Фотографии мероприятия появились в социальных сетях. Причем смельчаками оказались в основном люди весьма почтенного возраста.

- Молодцы! Есть сила воли и крепкий дух в здоровом теле!

- Вот молодцы! Завидую белой завистью. Здоровья им! - отреагировали в комментариях пользователи.

Море у берегов Евпатории остыло до плюс восьми градусов. Фото: Подслушано в Евпатории/Вконтакте

По данным крымского Гидрометцентра, температура воды в Черном море у берегов Евпатории составляет +8 градусов. Кстати, это значительно теплее, чем в Азовском море и Керченском проливе, где вода всего плюс 3 и даже прогнозируют медленное обледенение судов.

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