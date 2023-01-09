Погода на 9 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов

Температура воды в Черном море у берегов Севастополя +9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 января на Крымском полуострове никаких природных аномалий не ожидается.

- Погодой будет «командовать» юго-западная периферия Скандинавского антициклона. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. В горах туман, изморозь, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°, днем +2…+4°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +4…+6°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +2…+5°, северо-восточный ветер 9-10 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +1…+4°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи -4…-2°, восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Феодосии -2…+1°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +1…+4°, восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Джанкое -1…+1°, восточный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Армянске -1…+1°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +8…+11°.

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