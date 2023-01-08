Мертвого дельфина обнаружили на пляже в Севастополе

Мертвого дельфина обнаружили на пляже Омега. Фото: ЧП Крым/Telegram

В Севастополе на пляже Омега обнаружили мертвого дельфина. Местные жители сообщают, что тело морского млекопитающего без признаков жизни лежит у кромки воды уже несколько дней.

- Звоню в «112» уже несколько дней, никто не реагирует,- пишут пользователи соцсетей.

Напомним, в начале ноября в Севастополе разгорелся скандал вокруг дельфинария «Flipper», владелец которого выпустил в море двух афалин, на содержание которых решил больше не тратиться. Тогда свидетелями инцидента стали местные жители.

Специалисты заявили, что после десятка лет в неволе дельфины не смогут жить в дикой среде и обречены на гибель. Поэтому в акватории Черного моря у побережья Севастополя были организованы поиски афалин. Однако результатов поисковая операция не дала.

В то же время, как сообщили в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», найденная на пляже Омега афалина не имеет отношения к дельфинарию «Flipper». Это был взрослый самец с зажившей раной на животе. Чипа в его теле специалисты не обнаружили.

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