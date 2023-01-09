Фото: пресс-служба администрации Симферополя

За минувшую неделю в Симферополе коммунальщики вывезли не менее 700 тонн мусора, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- В первую неделю нового года, с 1 по 7 января, экипажи МУП «Экоград» вывезли 724,3 тонны (4 823,8 м³) твердых коммунальных отходов, - говорится в сообщении.

Среди прочего, в этот период была замечена тенденция по избавлению от старой мебели.

Напомним, за первую неделю нового года в Крыму и Севастополе обнаружили 14 выброшенных на берег дельфинов. Среди них пять афалин.

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