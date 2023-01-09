На территории Республики Крым 9 января выявили 11 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 9 января выявили 11 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 210 870. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

Также за минувшие сутки с инфекцией были госпитализированы 2 человека, за все время - 62 691. Выздоровели от ковида за минувшие 24 часа 10 человек, с начала пандемии - 203 528.

Летальных исходов от коронавируса за стуки не зафиксировано, за все время от ковида скончались 5 413 человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 18 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 94 753. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- Выписанных пациентов нет. На данный момент в больницах находятся 34 пациента, из них 26 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

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