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НовостиОбщество9 января 2023 8:46

В Крыму продлили штормовое предупреждение на 10 и 11 января из-за сильного ветра

Порывы местами будут достигать 25 метров в секунду
Екатерина НАЗАРОВА
В Крыму в ближайшие два дня продолжит действовать штормовое предупреждение

В Крыму в ближайшие два дня продолжит действовать штормовое предупреждение

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму в ближайшие два дня продолжит действовать штормовое предупреждение в связи с непогодой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что 9 января на полуострове никаких природных аномалий не ожидается. Погодой будет «командовать» юго-западная периферия Скандинавского антициклона. Сильных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. В горах туман и изморозь.

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