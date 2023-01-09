Спикер Госсовета Крыма Константинов допустил существенное смещение границы СВО на запад

Фото: crimea.gov.ru

Со временем граница проведения специальной военной операции на Украине может существенно сместиться на запад. Такое мнение выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

– По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально, – сказал спикер крымского парламента в интервью РИА Новости.

По мнению Константинова, Россия не может «оставить на поругание сатанистам» святыни Киева, а также допустить «геноцид» и «бескультурную ассимиляцию русских на Украине», и должна получить твердые гарантии того, что с территории Украины ей ничего не будет угрожать.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупредил о новой волне украинских фейков относительно ситуации в республике. По его словам, в социальных сетях создаются чаты городов и чрезвычайных происшествий, через которые вбрасывается не соответствующая действительности информация.

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