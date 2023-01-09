В Симферополе задержали подозреваемого в серии краж на сумму 230 тысяч рублей

На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя по подозрению в совершении серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»), части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину») и части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в полицию с заявлением о краже денег с банковской карты обратился 70-летний житель Симферополя. В ходе работы по заявлению полицейские задержали 55-летнего ранее судимого мужчину. Задержанный признался, что подобрал карту на улице и отоваривался ею в магазинах, потратив около сорока тысяч рублей.

В дальнейшем правоохранители установили его причастность еще к ряду преступлений. Так, уже после находки карты он нашел на рынке и присвоил себе кошелек с 60 тыс. рублей. Также он без зазрения совести забрал из купюроприемника банкомата забытую кем-то пятитысячную купюру.

– Кроме этого задержанный признался в краже двух мобильных телефонов, общей стоимостью более 120 тысяч рублей. Один из них он тоже подобрал с земли: находясь на автостанции, увидел, как водитель машины выронил смартфон. Дождавшись, пока автомобиль отъедет, подозреваемый присвоил гаджет, – говорится в сообщении.

Общая сумма похищенного имущества превысила 230 тысяч рублей. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде, добавили в УМВД по РК.

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