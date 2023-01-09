В Крыму осудят жителя Ярославля, продавшего несуществующие холодильники

В Белогорском районе перед судом предстанет 25-летний житель Ярославля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белогорском районе перед судом предстанет 25-летний житель Ярославля. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, мужчина обвиняется в хищении денег под предлогом продажи бытовой техники.

– По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами организовали продажу имущества в сети «Интернет», которое фактически отсутствовало. В дальнейшем неустановленные лица на фишинговом Интернет-сайте разместили объявление, содержащее недостоверные сведения о продаже бытовой техники. Женщина, будучи убежденной в достоверности предоставленной информации, осуществила оплату двух холодильников в сумме более 30 тыс. рублей путем перевода денежных средств на банковскую карту, находящуюся в пользовании обвиняемого, – говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ - «Кража». Уголовное дело рассмотрит Белогорский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержан подозреваемый в серии краж на сумму 230 тысяч рублей. Мужчине грозит до шести лет колонии.

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