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НовостиОбщество9 января 2023 12:24

В период зимних праздников в Крыму произошло 45 пожаров

Спасателям удалось сохранить жизни трех человек
Екатерина НАЗАРОВА
За новогодние праздники в Крыму произошло 45 пожаров

За новогодние праздники в Крыму произошло 45 пожаров

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

За минувшую неделю, пока крымчане отмечали новогодние праздники, на территории полуострова произошло не мнее 45 пожаров. Спасателям удалось сохранить жизни трех человек.

- Всего на контроле МЧС России находились 727 объектов, задействованных в праздничных мероприятиях, из них 189 - с массовым пребыванием детей, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы МЧС по Республике Крым.

Напомним, 4 января при пожаре в районе мыса Фиолент в Севастополе погиб человек. Возгорание произошло в садовом товариществе «Незабудка» - там сгорел строительный вагончик.

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