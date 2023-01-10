Погода на 10 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Евпатории +6…+9°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 января на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Ожидается сухая ветреная погода. Ночью и утром в горах гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +6…+8°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Днем тепло +9…+11°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +8…+10°, северо-восточный ветер 9-13 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +6…+9°, северо-восточный ветер 4-9 м/с. Ясно.
В Керчи 0…+1°, восточный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +4…+7°, юго-восточный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +6…+8°, восточный ветер 6-8 м/с. Ясно.
В Джанкое +1…+4°, восточный ветер 7-9 м/с. Ясно.
В Армянске +1…+3°, восточный ветер 8-12 м/с. Ясно.
Вода в Черном море +6…+11°.
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