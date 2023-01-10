Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 22:24

Погода на 10 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Евпатории +6…+9°.

В Евпатории +6…+9°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 января на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Ожидается сухая ветреная погода. Ночью и утром в горах гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +6…+8°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Днем тепло +9…+11°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +8…+10°, северо-восточный ветер 9-13 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +6…+9°, северо-восточный ветер 4-9 м/с. Ясно.

В Керчи 0…+1°, восточный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +4…+7°, юго-восточный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +6…+8°, восточный ветер 6-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +1…+4°, восточный ветер 7-9 м/с. Ясно.

В Армянске +1…+3°, восточный ветер 8-12 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +6…+11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50