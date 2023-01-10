НовостиОбщество 9 января 2023 22:24

Погода на 10 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 января 2023 года в Крыму и Севастополе