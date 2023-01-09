Два вице-губернатора Севастополя покидают свои посты

О кадровых перестановках стало известно в ходе аппаратного совещания 9 января Фото: Ирина ГЕРЦ

В правительстве Севастополя произошли масштабные кадровые перестановки. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания 9 января.

Так, свои посты покидают сразу два вице-губернатора города-героя. Замглавы Севастополя по внутренней политике Сергей Толмачев назначен первым вице-губернатором Запорожской области. Он продолжит свою политическую карьеру в новом регионе России.

Высокий пост оставил также вице-губернатор, курирующий архитектуру, Николай Гордюшин. Как стало известно в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя, политик возвращается в Москву.

Первым заместителем губернатора Севастополя назначен Алексей Парикин, а департамент внутренней политики будет курировать лично губернатор Михаил Развожаев. Также исполняющими обязанности замглавы города-героя назначены Павел Иено, Максим Жукалов и Евгений Горлов.

- У нас определенные изменения произойдут. Жизнь не стоит на месте, - подчеркнул в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев.