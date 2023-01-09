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НовостиОбщество9 января 2023 13:34

Более 100 обращений поступило в ЕДС Симферополя из-за отсутствия тепла

Всего в период новогодних праздников зафиксировано более двух тысяч заявок от местных жителей
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В период новогодних праздников в Единую диспетчерскую службу крымской столицы поступило более двух тысяч заявок от местных жителей. Большая часть из них касалась вопросов ЖКХ.

- В связи с аварией на объекте подачи тепловой энергии поступило более 100 обращений граждан. <...> удалось оперативно ликвидировать аварию и восстановить подачу тепла в дома симферопольцев, - сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

Он также добавил, что реже жителей Крыма интересовали вопросы водоснабжения, электроснабжения и уличного освещения.

Напомним, за минувшую неделю в Симферополе коммунальщики вывезли не менее 700 тонн мусора. В этот период была замечена тенденция по избавлению от старой мебели.

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