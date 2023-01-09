В Симферопольском художественном музее пройдет выставка, посвященная 410-летию дома Романовых

Фото: simhm.ru

12 января в 15:00 в Симферопольском художественном музее откроется выставка, посвященная 410-летнему юбилею царского дома Романовых. Об этом сообщает пресс-служба музея.

– В экспозиции планируется представить более 40 редких графических листов из фондов музея, созданных в XVIII–XIX вв.: архитектурные и видовые пейзажи Санкт-Петербурга, портреты императоров и видных государственных деятелей, гравюры исторического жанра, – говорится в сообщении.

Часы работы выставки:

Пн – выходной;

Вт – 11:30 – 20:00, вход до 19:30;

Ср-Вс — 09:00 – 17:30, вход до 17:00.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50