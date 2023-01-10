Легендарные коты, ушастые медузы и юркие лысухи: как выглядит Балаклава в январе 2023

Коты Балаклавы добывают себе пропитание совсем не кошачьим способом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Севастополь в межсезонье не теряет своей привлекательности, а даже наоборот становится более интересным: курортная суета сходит на нет, и можно степенно и вдумчиво отдать должное достопримечательностям города-героя.

Балаклавская бухта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вот и Балаклавская бухта встречает новый 2023-ий год малолюдной набережной, по которой снуют туда-сюда коренные жители – легендарные коты.

Коты Балаклавы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Мурлыки, наверняка тоскуют по теплому лету, но их мордочки полны достоинства – талисману Крымского полуострова не к лицу унывать. Попрошайничают они ненавязчиво, если дали вкусняшку хорошо, а нет, ну и ладно, можем и сами рыбку поймать.

Мурлыки любят отдыхать в лодках. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Когда день складывается сытно, то они любят проводить время на воде, забравшись в лодку или катер.

Крепость Чембало. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Хвостатые даже обжили руины древней крепости Чембало, которая возвышается над входом в бухту c Черного моря.

Появились в Балаклаве и сезонные гости - зимние ветра и течения пригнали в бухту огромное количество ушастых медуз или по-научному аурелий.

Полупрозрачные изящные существа превратили прибрежные воды в настоящий кисель.

– Зимой всегда медуз много, бухта для них вроде ловушки, если попали сюда, то назад в открытое море дороги нет, - объясняют старожилы.

Компанию желетелым составляют лысухи – шустрые миниатюрные черные утки с белыми клювами.

Рыбаки на набережной Балаклавы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Но вся эта живность не мешает рыбакам релаксировать, наблюдая за поплавками удочек.

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