Легендарные коты, ушастые медузы и юркие лысухи: как выглядит Балаклава в январе 2023

Коты Балаклавы добывают себе пропитание совсем не кошачьим способом.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Севастополь в межсезонье не теряет своей привлекательности, а даже наоборот становится более интересным: курортная суета сходит на нет, и можно степенно и вдумчиво отдать должное достопримечательностям города-героя.
Балаклавская бухта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вот и Балаклавская бухта встречает новый 2023-ий год малолюдной набережной, по которой снуют туда-сюда коренные жители – легендарные коты.
Коты Балаклавы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Мурлыки, наверняка тоскуют по теплому лету, но их мордочки полны достоинства – талисману Крымского полуострова не к лицу унывать. Попрошайничают они ненавязчиво, если дали вкусняшку хорошо, а нет, ну и ладно, можем и сами рыбку поймать.
Мурлыки любят отдыхать в лодках.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Когда день складывается сытно, то они любят проводить время на воде, забравшись в лодку или катер.
Крепость Чембало.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Хвостатые даже обжили руины древней крепости Чембало, которая возвышается над входом в бухту c Черного моря.
Появились в Балаклаве и сезонные гости - зимние ветра и течения пригнали в бухту огромное количество ушастых медуз или по-научному аурелий.
Полупрозрачные изящные существа превратили прибрежные воды в настоящий кисель.
– Зимой всегда медуз много, бухта для них вроде ловушки, если попали сюда, то назад в открытое море дороги нет, - объясняют старожилы.
Компанию желетелым составляют лысухи – шустрые миниатюрные черные утки с белыми клювами.
Рыбаки на набережной Балаклавы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Но вся эта живность не мешает рыбакам релаксировать, наблюдая за поплавками удочек.
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