Керчанин из мести сжег чужой кроссовер за два миллиона рублей

Фото: МВД по Республике Крым

29-летнему жителю Керчи грозит до пяти лет лишения свободы за поджог чужого автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел в вечернее время суток. Мотивом поджога стала личная неприязнь к потерпевшей.

- Мужчина <...> облил легковоспламеняющейся жидкостью поверхность и подкапотное пространство принадлежащего женщине автомобиля «Toyota Highlander», и при помощи зажигалки поджег имеющийся при нем фрагмент ткани, пропитанный горючей жидкостью и используемый им в качестве фитиля, - говорится в сообщении.

Общий ущерб был оценен в более чем два миллиона рублей. Материалы уголовного дела в настоящее время направлены в прокуратуру.

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