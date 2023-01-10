В Крыму по состоянию на 10 января выявили 8 новых заболевших COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 10 января 2023 года зафиксировали 8 новых заболевших COVID-19, с начала пандемии - 210 878. Такие данные приводит Минздрав республики.

Также за минувшие 24 часа выздоровели от коронавируса 116 человек, за все время - 203 644. Госпитализированы за последние сутки с инфекцией 4 человека, 62 695 - с начала пандемии.

Летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ За последние сутки в городе было выявлено 2 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 97 410. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 8 человек. Выписаны 8 пациентов. На данный момент в больницах находятся 33 пациента, из них 26 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер 1 человек в возрасте 71 года.

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