Громкие звуки в Севастополе 10 января связаны с тренировками расчетов комплексов ПВО

В Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности
Фото: Ирина ГЕРЦ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что громкие звуки в городе 10 января связаны с тренировками военных.
- Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням. В городе все спокойно, - написал он в своем Tg-канале.
Напомним, что в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту приостановлено до вечера 10 января. Проводятся восстановительные работы.
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