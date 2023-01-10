Громкие звуки в Севастополе 10 января связаны с тренировками расчетов комплексов ПВО

В Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности Фото: Ирина ГЕРЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что громкие звуки в городе 10 января связаны с тренировками военных.

- Вижу ваши сообщения насчет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням. В городе все спокойно, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, что в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту приостановлено до вечера 10 января. Проводятся восстановительные работы.

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