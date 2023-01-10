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НовостиОбщество10 января 2023 9:32

Пещеру «Таврида» в Крыму в новогодние праздники посетили 2,5 тыс. человек

В часы пиковой нагрузки экскурсии отправлялись каждые десять минут
Дмитрий Коренев
Помимо обычного маршрута, посетители могли поучаствовать в театрализованном квесте. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

Помимо обычного маршрута, посетители могли поучаствовать в театрализованном квесте. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

2,5 тысячи человек посетили пещеру «Таврида» в Крыму за три дня полноценной работы в новогодние праздники. Помимо обычного маршрута, посетители могли поучаствовать в театрализованном квесте, сообщил начальник туристско-экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида», доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

– Праздничный квест включает в себя решение разнообразных интеллектуальных логических задач на знание географических объектов Крыма и различные игры на ловкость. За время работы в праздничные дни в нем приняли участие более семидесяти человек, – передает слова Вахрушева пресс-служба КФУ.

В пресс-службе отметили, что в часы пиковой нагрузки экскурсии отправлялись каждые десять минут.

Ранее сообщалось, что в районе «Чертова пальца» в Крыму спасли двух заблудившихся туристов. Женщина и мужчина с наступлением ночи потеряли ориентир и не смогли найти дорогу обратно.

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