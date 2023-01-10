Эвелина Акулова покинула пост главного жилищного инспектора Крыма

Фото: gizn.rk.gov.ru

Эвелина Акулова освобождена от должности начальника инспекции по жилнадзору Республики Крым. Соответствующий указ за подписью главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном сайте правительства РК.

– Уволить Акулову Элину Васильевну с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить ее от должности начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главного государственного жилищного инспектора Республики Крым 16 января 2023 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению, – говорится в документе.

СПРАВКА «КП»

Элина Васильевна Акулова родилась в Симферополе, закончила Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.

В сентябре 2014 года назначена на должность заместителя начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым.

С ноября 2019 года - начальник Инспекции по жилнадзору РК.

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