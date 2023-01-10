Снега не будет: до конца недели синоптики обещают в Крыму потепление

Дождутся ли крымчане в этом году настоящей зимы, погода держит в секрете Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Со второй половины текущей недели жителей Крыма ждет ослабление ветра и незначительное потепление, очевидно - снега ждать не стоит.

- Первый снег в этом году выпал на Южном берегу Крыма и в горах. Так сложились местные условия погоды. Близость моря увлажнила воздушную массу, и поэтому там выпали осадки. Но на этой неделе и следующих выходных больше снега не ожидаем, - рассказала Крымской газете начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Со второй половины недели термометры в дневное время суток будут показывать от +4 до +10 градусов, а ночью температура понизится до -1 градуса. Такая погода продержится до воскресенья. Единственное, с четверга увеличится вероятность дождей. В перспективе снега не ожидается ни на Южном берегу Крыма, ни в других уголках полуострова.

Напомним, на территории Крымского полуострова на 10 и 11 января продлили штормовое предупреждение ввиду сильного ветра.

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