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НовостиОбщество10 января 2023 10:58

В Алуште благоустроят пляжи центральной набережной до начала курортного сезона

Реконструкция самой набережной была завершена в ушедшем 2022 году
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Галина Огнева/Tg

Фото: Галина Огнева/Tg

В Алуште до начала курортного сезона намерены благоустроить пляжи отремонтированной в 2022 году центральной набережной.

- В нынешнем году нам предстоит благоустроить пляжи центральной набережной и их входные группы, а также привести к единому стилю рекламные вывески. Работа должна быть завершена до начала курортного сезона 2023, - цитирует КИА главу администрации курортного города Галину Огневу.

Напомним, участок дороги Алушта-Судак-Феодосия капитально отремонтируют до конца 2023 года. Подрядчик должен закончить все работы до 30 декабря.

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