В 2022 году крымские аграрии закупили сельхозтехники на 3 млрд рублей

Фото: msh.rk.gov.ru/

Министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук сообщил, что в прошлом году крымские аграрии закупили сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 2 миллиардов 915 миллионов рублей. Приобретено 475 единиц сельхозтехники и оборудования: 60 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, более 150 тракторов, а также бороны, культиваторы, плуги и другое.

– Количество закупленных в прошлом году тракторов, комбайнов и другой техники превысило прогнозный план более чем на 200 единиц, Основная часть – отечественные сельхозмашины, которые произведены на крупных заводах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, а также в Республике Татарстан, – приводит его слова пресс-служба Минсельхоза РК.

Савчук добавил, что в этом году крымские аграрии планируют приобрести порядка 200 единиц сельхозтехники.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Крыму было проведено не менее 13 тысяч сельскохозяйственных ярмарок. Объем реализованной агропродукции составил более 23 тысяч тонн.

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