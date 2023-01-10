Ялтинец, избивший сожительницу до смерти, получил семь лет колонии

В Ялте мужчину, до смерти избившего сожительницу, приговорили к семи годам лишения свободы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ялте мужчину, до смерти избившего сожительницу, приговорили к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Ялтинский городской суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
– В середине августа 2022 года подсудимый, находясь в одной из квартир, расположенных в поселке Гаспра, в ходе ссоры нанес сожительнице не менее тринадцати ударов деревянным табуретом, а затем еще один удар ножом в область головы пострадавшей, – говорится в сообщении.
Травмы оказались несовместимы с жизнью – женщина скончалась на месте.
Приговор суда пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.
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