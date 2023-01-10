В Ленинском районе грузовик въехал в жилой дом

Фото: очевидцы ДТП
В Ленинском районе Крыма вечером 9 января произошло смертельное ДТП. Как сообщили очевидцы происшествия, ЧП случилось в 19:00 в селе Горностаевка.
Так, водитель грузового автомобиля въехал в жилой дом напротив кафе «Бистро».
Владельцы жилого дома, по предварительным данным, не пострадали. Погиб водитель грузового автомобиля. Его нашли мертвым за рулем. Причина смерти пока не установлена.
Фото: очевидцы ДТП
Напомним, утром 9 января на дороге Ялта-Севастополь в аварии пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали.