В Ленинском районе грузовик въехал в жилой дом

Фото: очевидцы ДТП

В Ленинском районе Крыма вечером 9 января произошло смертельное ДТП. Как сообщили очевидцы происшествия, ЧП случилось в 19:00 в селе Горностаевка.

Так, водитель грузового автомобиля въехал в жилой дом напротив кафе «Бистро».

Владельцы жилого дома, по предварительным данным, не пострадали. Погиб водитель грузового автомобиля. Его нашли мертвым за рулем. Причина смерти пока не установлена.

Фото: очевидцы ДТП

Напомним, утром 9 января на дороге Ялта-Севастополь в аварии пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали.