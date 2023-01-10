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НовостиОбщество10 января 2023 13:40

64 тысячи туристов встретили новый год в Ялте

За прошлый год Ялта приняла 2 млн 340 тысяч гостей
Дмитрий Коренев
Около 64 тыс. туристов встретили 2023 год в Ялте

Около 64 тыс. туристов встретили 2023 год в Ялте

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Около 64 тыс. туристов встретили новый 2023-й год в Ялте. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

– Несмотря на сложности с логистикой, Новый год в Ялте встретили около 64 тыс. туристов. <...> Всего же в 2022 мы приняли более 2 миллионов 340 тысяч гостей, – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за минувший год в республике отдохнули 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних каникул – 177 тысяч.

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