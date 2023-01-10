Мэр Джанкоя устроил «взбучку» чиновникам за скользкие дороги

На скользкие дороги пожаловались местные жители. Фото: "Типичный Джанкой"\VK

Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин объявил выговор чиновникам города из-за скользких дорог 10 января. В своем Tg-канале градоначальник извинился перед горожанами, подчеркнув, что не снимает вины за произошедшее и с себя.

- Приношу свои извинения за то, что с утра вы испытали значительные неудобства при передвижении на дорогах в связи с тем, что улицы вовремя не были подсыпаны песко-соляной смесью, - написал Игорь Ивин.

Стоит отметить, что жители Джанкоя вечером 9 января пожаловались на дороги города в социальных сетях.

- Лужи, гололед...Посыпать можно? - сокрушались подписчики группы «Типичный Джанкой» в VK.

По словам главы администрации, скользкие дороги в городе на севере Крыма были из-за того, что руководители управления ЖКХ джанкойской мэрии и МУП «Вариант» не выполнили свои обязанности на должном уровне.

- Указанные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - заключил мэр.