С новой главой администрации Евпатории подписали контракт

Елена Демидова стала главой администрации города Евпатории 29 декабря. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

С главой администрации Еленой Демидовой подписали контракт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- Это необходимая процедура, после которой избранный руководитель органа исполнительной власти официально приступает к своим полномочиям, - отметили в пресс-службе администрации.

Контракт с Еленой Демидовой подписала председатель горсовета Эммилия Леонова.

- Считаю, что Елена Михайловна сможет закрепить достигнутые успехи и придать новый импульс развитию нашего любимого города, - подчеркнула глава Евпаторийского городского совета .

Напомним, главой Евпатории Елена Демидова, которая является директором 17-й средней школы, стала 29 декабря 2022 года. Такое решение приняли депутаты городского совета. Предыдущий врио мэра курорта Александр Лоскутов, который занимал этот пост на протяжении 8 месяцев, не стал подавать документы на постоянное замещение этой должности.

Ранее в разговоре с корреспондентом «КП-Крым» Александр Лоскутов подчеркивал, что до конца новогодних каникул будет трудиться на благо города.

- Контракт с вновь избранной главой администрации не подписан, поэтому минимум до конца праздников - до 9 января - я остаюсь временно исполняющим обязанности главы Евпатории. Работы в интересах горожан еще предстоит очень много, - отмечал Александр Лоскутов.

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