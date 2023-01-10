Путин наградил постпреда Крыма Мурадова орденом Александра Невского

Фото: rk.gov.ru

Президент России Владимир Путин наградил постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ – председателя Совета министров Республики Крым Георгия Мурадова орденом Александра Невского. Соответствующий указ за подписью главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

– За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Мурадова Георгия Олеговича – заместителя председателя Совета министров Республики Крым – постоянного представителя Республики Крым при президенте Российской Федерации, – говорится в документе.

Георгий Мурадов занимает пост зампредседателя Совета министров Республики Крым - постоянного представителя Республики Крым при президенте Российской Федерации с августа 2014 года.

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