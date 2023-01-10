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НовостиОбщество10 января 2023 17:11

Керченская паромная переправа приостановила работу 10 января из-за непогоды

О возобновлении работы паромов будет сообщено дополнительно
Дмитрий Коренев
Керченская паромная переправа вновь приостановила работу из-за непогоды

Керченская паромная переправа вновь приостановила работу из-за непогоды

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Керченская паромная переправа вновь приостановила работу из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

– По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – говорится в сообщении.

Напомним, во вторник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту после временной приостановки.

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