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НовостиПроисшествия16 января 2023 10:01

В Севастополе сбили семь беспилотников 16 января

Михаил Развожаев: над морем Севастополя сбили уже семь беспилотников 16 января
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Никакие объекты в городе-герое не пострадали

Никакие объекты в городе-герое не пострадали

Фото: Ирина ГЕРЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о ситуации со сбитыми беспилотниками над морем в городе-герое. В своем Tg-канале он сообщил, что к этому часу в общей сложности силами ПВО и Черноморского флота сбиты уже семь БПЛА.

- Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем, - написал Развожаев.

По словам главы Севастополя, на данный момент в городе все спокойно. Воздушную обстановку продолжают контролировать, а все оперативные службы также наготове.

Напомним, первая атака на город-герой за эти сутки произошла глубокой ночью. Тогда системы ПВО уничтожили беспилотник над бухтой. В полдень ситуация повторилась уже в направлении военного аэродрома Бельбек.