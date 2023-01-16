В Севастополе сбили семь беспилотников 16 января

Никакие объекты в городе-герое не пострадали Фото: Ирина ГЕРЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о ситуации со сбитыми беспилотниками над морем в городе-герое. В своем Tg-канале он сообщил, что к этому часу в общей сложности силами ПВО и Черноморского флота сбиты уже семь БПЛА.

- Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем, - написал Развожаев.

По словам главы Севастополя, на данный момент в городе все спокойно. Воздушную обстановку продолжают контролировать, а все оперативные службы также наготове.

Напомним, первая атака на город-герой за эти сутки произошла глубокой ночью. Тогда системы ПВО уничтожили беспилотник над бухтой. В полдень ситуация повторилась уже в направлении военного аэродрома Бельбек.