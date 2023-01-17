Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Две улицы Симферополя останутся без воды на весь день 18 января, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с работами на сетях холодного водоснабжения по адресу: улица Козлова, 51, с 09.00 до 16.00 будет ограничено водоснабжение по улицам: улица Козлова, улица К. Цеткин (от улицы Субхи до улицы Козлова), - говорится в сообщении.

Где в Симферополе не будет света 17 января, можно узнать здесь. Ограничения, как и ранее будут действовать до 17.00.

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