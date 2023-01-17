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НовостиОбщество17 января 2023 5:31

Две улицы Симферополя останутся без воды на весь день 18 января

На водных сетях запланированы ремонтные работы
Екатерина НАЗАРОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Две улицы Симферополя останутся без воды на весь день 18 января, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с работами на сетях холодного водоснабжения по адресу: улица Козлова, 51, с 09.00 до 16.00 будет ограничено водоснабжение по улицам: улица Козлова, улица К. Цеткин (от улицы Субхи до улицы Козлова), - говорится в сообщении.

Где в Симферополе не будет света 17 января, можно узнать здесь. Ограничения, как и ранее будут действовать до 17.00.

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