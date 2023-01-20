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НовостиПолитика20 января 2023 9:00

В Госдуме считают, что американцы поднимают тему Крыма для проверки реакции со стороны России

По мнению депутата Дмитрия Белика, риторика поменяется только при дальнейших успехах России на фронте
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Крымский вопрос не дает странам Запада покоя с 2014 года

Крымский вопрос не дает странам Запада покоя с 2014 года

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Американцы делают заявления о «возвращении» Крыма, чтобы определить реакцию России. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

- Тема «возвращения» Крыма - это идеологический козырь в рукаве, который власти США периодически то прячут, то достают для того, чтобы, в том числе, для себя понять, насколько далеко можно зайти и где Россия видит черту, после которой даст очень жесткую реакцию противнику, - заявил депутат в комментарии ТАСС.

Он также отметил, что существует некая закономерность – чем больше проблем на фронте для Украины, тем агрессивнее становится риторика Киева и Запада.

Дмитрий Белик подчеркнул, что взятие Соледара было показательным, и Россия перехватывает инициативу на определенных участках фронта. Поэтому выстроенный Вашингтоном образ «страны-победителя в лице Украины» стремительно разрушается.

По мнению депутата, Украина поменяет риторику относительно Крыма только при дальнейших успехах России на фронте.