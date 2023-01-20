В Госдуме считают, что американцы поднимают тему Крыма для проверки реакции со стороны России

Крымский вопрос не дает странам Запада покоя с 2014 года Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Американцы делают заявления о «возвращении» Крыма, чтобы определить реакцию России. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

- Тема «возвращения» Крыма - это идеологический козырь в рукаве, который власти США периодически то прячут, то достают для того, чтобы, в том числе, для себя понять, насколько далеко можно зайти и где Россия видит черту, после которой даст очень жесткую реакцию противнику, - заявил депутат в комментарии ТАСС.

Он также отметил, что существует некая закономерность – чем больше проблем на фронте для Украины, тем агрессивнее становится риторика Киева и Запада.

Дмитрий Белик подчеркнул, что взятие Соледара было показательным, и Россия перехватывает инициативу на определенных участках фронта. Поэтому выстроенный Вашингтоном образ «страны-победителя в лице Украины» стремительно разрушается.

По мнению депутата, Украина поменяет риторику относительно Крыма только при дальнейших успехах России на фронте.